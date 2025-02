Tabellenführer zu Gast Knacken Kastellaunerinnen als Erste den HC Koblenz? 14.02.2025, 13:41 Uhr

i Jubeln die Kastellaun/Simmernerinnen (von links mit Laetitia Wetstein, Johanna Mallmann, Carolin Mayer und Celine Gaines) auch am Sonntag gegen den Tabellenführer HC Koblenz? B&P Schmitt

Kastellaun gegen Koblenz – in der Oberliga der Frauen steht in der IGS-Halle am Sonntag ein Topspiel an. Entweder endet die achtteilige Siegesserie der HSG oder die 15-teilige des makellosen Tabellenführers HC.

Der Blick auf den 17. Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen:HSG Kastellaun/Simmern – HC Koblenz (So., 17 Uhr, in Kastellaun). Irgendwann muss es doch auch den makellosen Tabellenführer HC Koblenz (30:0 Punkte) einmal treffen, das dürften nicht nur die Kastellaun/Simmernerinnen denken.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen