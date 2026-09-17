Die ersten zwei Punkte sind eingetütet. Nun wartet auf die Handballer des TV Bad Ems am Samstagabend mit dem Gastspiel beim zum engsten Kreis der Titelanwärter zählenden HC Koblenz die erste Nagelprobe der jungen Saison.
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Zwei Spieltage sind in der rheinländischen Handball-Oberliga zwar erst absolviert. Mit dem HC Koblenz, der HSG Hunsrück und der HSG Wittlich steht aber bereits ein Trio an der Tabellenspitze, das Andreas Klute, der Coach des TV 1861 Bad Ems, auch in der Endabrechnung ganz vorne erwartet.