TVBE gastiert beim HC Koblenz Klute scheut Schlagabtausch mit dem „Überfallkommando“ Stefan Nink 17.09.2026, 12:38 Uhr

i Als Führungsspieler organisiert Paul Junker nicht nur die TVBE-Deckung, sondern sorgt im Angriff als robuster Kreisläufer für so manches Tor der Kurstädter. Andreas Hergenhahn

Die ersten zwei Punkte sind eingetütet. Nun wartet auf die Handballer des TV Bad Ems am Samstagabend mit dem Gastspiel beim zum engsten Kreis der Titelanwärter zählenden HC Koblenz die erste Nagelprobe der jungen Saison.

Zwei Spieltage sind in der rheinländischen Handball-Oberliga zwar erst absolviert. Mit dem HC Koblenz, der HSG Hunsrück und der HSG Wittlich steht aber bereits ein Trio an der Tabellenspitze, das Andreas Klute, der Coach des TV 1861 Bad Ems, auch in der Endabrechnung ganz vorne erwartet.







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