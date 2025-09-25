Zuletzt gab’s drei Heimsiege Klute hofft auf die Fortsetzung einer kleinen Serie 25.09.2025, 11:40 Uhr

i Oliver Noll (am Ball) hält nicht nur zusammen mit Paul Junker im Innenblock die Bad Emser Abwehr zusammen, sondern lenkt als Spielmacher auch die Offensive der Kurstädter und trägt sich in die Schützenliste ein. Andreas Hergenhahn

Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage: Von allem war im bisherigen Verlauf der noch jungen Saison etwas dabei. Daher ist vor der Partie gegen den TuS Daun spannend, in welche Richtung der weitere Weg des Handball-Oberligisten TV Bad Ems führt.

Zum Abschluss der Heimspiel-Trilogie wartet auf den Handball-Oberligisten TV Bad Ems eine weitere Nagelprobe: Zu ziemlich ungewohnter Anwurfzeit geht’s am vierten Spieltag der Runde am späten Sonntagnachmittag ab 17 Uhr gegen den TuS Daun, der verlustpunktfrei aus der Vulkaneifel in die charmante Kurstadt an der Lahn kommt.







