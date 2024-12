Hunsrück unterliegt Haßloch Kleinigkeiten geben in Kleinich den Ausschlag 15.12.2024, 13:39 Uhr

i Maouia ben Maouia, Trainer der HSG Hunsrück, sah ein "Klassespiel" seiner Irmenach/Gösenrotherinnen, allerdings verlor seine Mannschaft gegen den Tabellenzweiten Haßloch mit 26:27. Dennis Irmiter

Die HSG Hunsrück hat der TSG Haßloch richtig Paroli geboten, dennoch setzte sich der Gast aus der Pfalz ganz knapp durch in der Regionalliga Südwest der Frauen.

Knappe Heimniederlage für die Handballerinnen der HSG Hunsrück: In der Regionalliga Südwest unterlagen die Irmenach/Gösenrotherinnen dem Tabellenzweiten TSG Haßloch in der Hirtenfeldhalle mit 26:27 (15:12). Kleinigkeiten gaben in Kleinich letztendlich den Ausschlag für die favorisierten Pfälzerinnen.

