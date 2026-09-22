29:31 bei der HG Saarlouis Kleinigkeiten führen zur Niederlage der HSG Birkenfeld Sascha Nicolay 22.09.2026, 15:17 Uhr

i Symbolbild dpa

Spannender Handball in der Oberliga Saar: Die HSG Birkenfeld kämpft gegen HG Saarlouis und verliert knapp mit 29:31. Trotz beeindruckender elf Tore von Sarah Zinkgraf zieht das Team den Kürzeren.

Ihre erste Saison-Niederlage kassierten die Oberliga-Saar-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach. Bei der HG Saarlouis zog das Team des neuen Trainers Sandro Baumanns mit 29:31 (16:16) den Kürzeren. Der Coach sah „ein gutes Oberligaspiel“, machte sich selbst aber den Vorwurf, nicht mutig genug gewesen zu sein.







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