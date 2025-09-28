Handball-Oberliga Klare Steigerung im zweiten Durchgang kommt zu spät 28.09.2025, 09:33 Uhr

i Youngster Christoph Horn (am Ball) gehörte bei der Holzheimer Heimniederlage gegen die HSG Lumdatal zu den Aktivposten der Ardecker. Andreas Hergenhahn

Nach der verdienten 26:29 (9:15)-Heimniederlage gegen die HSG Lumdatal läuft der TuS Holzheim der Musik in der Handball-Oberliga Mitte erst einmal hinterher. Ursächlich für die Nullnummer war vor allem der schwache Auftritt im ersten Durchgang.

Nein, an den den Schiedsrichtern wollte Dominik Jung, es nicht festmachen, dass sein TuS Holzheim gegen die HSG Lumdatal beim 26:29 (9:15) die erste Heimschlappe der noch jungen Saison in der Staffel Mitte der hessischen Handball-Oberliga quittieren musste.







