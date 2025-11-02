Nächster haushoher Sieg für den Tabellenführer der Oberliga der Frauen: Die HSG Kastellaun/Simmern schlug im Derby die HSG Hunsrück II mit 18 Toren Unterschied.
Lesezeit 2 Minuten
Kantersieg für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Oberliga der Frauen: Man nutzte den Samstagabend in der IGS-Sporthalle, um das Derby gegen die HSG Hunsrück II mit 28:10 (13:6) sicher für sich zu entscheiden. Hatte die Heimmannschaft in der Vorsaison zu Hause noch gegen Hunsrücks Regionalliga-Reserve gepatzt (20:24), sorgte man diesmal schnell für glasklare Verhältnisse.