Krönung einer starken Saison Kirner E-Jugend bejubelt die Meisterschaft Tina Paare 08.05.2026, 10:05 Uhr

i Die E-Jugend der TuS Kirn bejubelt die Meisterschaft. Es freuen sich (hinten von links) Niklas Brach (Betreuer), Lio Weinz (Betreuer), Mati Weinz, Jone Barth, Eliah Heringer, Tiago Reidenbach, Anas Ahmed Ali, Til Siegler, Paul Salomon, Trainerin Lavinia Roth, Betreuerin Ida Wolf sowie (Mitte von links), Trainerin Eni Weinz, Sara Raskopf, Junis Bauer, Mino Frick, Ella Frick, Lene Mattes, Vincent Dreher sowie (vorne von links) Fina Mattes und Eny Wolf. Heike Kartarius-Holzhauser

Im Saisonendspurt ging es in der Kyrau-Halle hoch her: Die E-Jugend-Handballer der TuS Kirn feiern die Meisterschaft und die Minis ein gelungenes Turnier.

Eine spannende Handballsaison krönte die E-Jugend der TuS Kirn mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksoberliga 1. Der entscheidende Punktgewinn gelang im letzten Heimspiel gegen die JSG Gonsenheim/TSV Schott, das bis zum Ende umkämpft war. Zur Pause hatten die Gastgeber in der Kyrau-Halle noch mit vier Toren zurückgelegen, sich dann aber herangepirscht.







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