Im Saisonendspurt ging es in der Kyrau-Halle hoch her: Die E-Jugend-Handballer der TuS Kirn feiern die Meisterschaft und die Minis ein gelungenes Turnier.
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Eine spannende Handballsaison krönte die E-Jugend der TuS Kirn mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksoberliga 1. Der entscheidende Punktgewinn gelang im letzten Heimspiel gegen die JSG Gonsenheim/TSV Schott, das bis zum Ende umkämpft war. Zur Pause hatten die Gastgeber in der Kyrau-Halle noch mit vier Toren zurückgelegen, sich dann aber herangepirscht.