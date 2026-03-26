HSV präsentiert neue Trainerin Kim Maschtowski soll den Umbruch moderieren Tina Paare 26.03.2026, 13:05 Uhr

i Nicht nur auf dem Spielfeld übernimmt Kim Maschtowski (in Ballbesitz) Verantwortung. Die langjährige Spielerin des HSV Sobernheim wird zur neuen Saison Trainerin der HSV-Frauen. Klaus Castor

Eigentlich wollte Kim Maschtowski kürzertreten. Doch nun kommt auf die langjährige Spielerin und Zweite Vorsitzende des HSV Sobernheim eine weitere Aufgabe zu.

Auf der Suche nach einem Trainer für sein Frauenteam ist der HSV Sobernheim fündig geworden und setzt auf eine vereins- und teaminterne Lösung: Kim Maschtowski wird die Handballerinnen künftig trainieren. Die Rückraumspielerin übernimmt die Aufgabe von Fabian Medler und Marius Walter, die ihr Engagement beim HSV nach einem Jahr beenden.







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