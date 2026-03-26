Eigentlich wollte Kim Maschtowski kürzertreten. Doch nun kommt auf die langjährige Spielerin und Zweite Vorsitzende des HSV Sobernheim eine weitere Aufgabe zu.
Lesezeit 2 Minuten
Auf der Suche nach einem Trainer für sein Frauenteam ist der HSV Sobernheim fündig geworden und setzt auf eine vereins- und teaminterne Lösung: Kim Maschtowski wird die Handballerinnen künftig trainieren. Die Rückraumspielerin übernimmt die Aufgabe von Fabian Medler und Marius Walter, die ihr Engagement beim HSV nach einem Jahr beenden.