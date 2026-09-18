In der Vorsaison Tabellenvierter – und auch in der noch jungen Regionalliga-Runde mischt Kastellaun/Simmern schon wieder vorne mit: Die weiße Weste sollte auch nach dem Heimspiel in Simmern gegen die Südpfalz Tigers nicht beschmutzt sein.
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Gute Nachrichten aus dem Lager der HSG Kastellaun/Simmern: Nach dem Top-Start (33:19 gegen Mundenheim und 41:25 in Nieder-Olm gewonnen) in der Handball-Regionalliga Südwest gibt es auch personell erfreuliche Meldungen. Der kroatische Spielmacher Josip Grbavac ist wieder fit und kann am Samstag (20 Uhr) in Simmern gegen die Südpfalz Tiger aus Bellheim (4:2 Punkte) das erste Mal in dieser Saison mitwirken.