HSG Kastellaun/Simmern Kilian Kötz muss nicht operiert werden Michael Bongard 18.09.2026, 11:02 Uhr

i Noch vor Weihnachten kann Kilian Kötz (am Ball) wieder die gegnerischen Abwehrreihen durchbrechen: Das Rückraum-Ass der HSG Kastellaun/Simmern hatte sich Ende August am linken Ellbogen verletzt, Kötz kommt aber um eine Operation herum und fällt „nur“ bis Dezember aus. B&P Schmitt

In der Vorsaison Tabellenvierter – und auch in der noch jungen Regionalliga-Runde mischt Kastellaun/Simmern schon wieder vorne mit: Die weiße Weste sollte auch nach dem Heimspiel in Simmern gegen die Südpfalz Tigers nicht beschmutzt sein.

Gute Nachrichten aus dem Lager der HSG Kastellaun/Simmern: Nach dem Top-Start (33:19 gegen Mundenheim und 41:25 in Nieder-Olm gewonnen) in der Handball-Regionalliga Südwest gibt es auch personell erfreuliche Meldungen. Der kroatische Spielmacher Josip Grbavac ist wieder fit und kann am Samstag (20 Uhr) in Simmern gegen die Südpfalz Tiger aus Bellheim (4:2 Punkte) das erste Mal in dieser Saison mitwirken.







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