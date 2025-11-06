Rhein-Nette empfängt Igel Kessels hofft auf Extrakick durch viele Zuschauer Harry Traubenkraut 06.11.2025, 15:46 Uhr

i Symbolbild dpa

Ein interessantes Heimspiel steht der HSV Rhein-Nette in der Verbandsliga bevor: Tabellennachbar HSC Igel kommt in die Realschulhalle nach Andernach.

In der Handball-Verbandsliga empfängt die HSV Rhein-Nette am Samstag mit dem HSC Igel (19 Uhr, Realschulhalle) den unmittelbaren Tabellennachbarn. Rhein-Nette ist mit 10:4 Punkten Vierter, Igel (8:4) Fünfter. Das macht die Aufgabe aus Sicht von HSV-Spielertrainer Yannik Kessels ebenso reizvoll wie das Fernduell der beiden Torhüter.







Artikel teilen

Artikel teilen