Bleiben die Handballerinnen des TV Bad Ems trotz bisher nur zweier Siege in 19 Partien in der Oberliga? Derzeit spricht Vieles dafür. Es gilt aber, im Endspurt nicht noch den vorletzten Platz an den TuS Daun zu verlieren.

Drei Oberliga-Begegnungen stehen für die Handballerinnen des TV Bad Ems noch aus, dann ist eine lehrreiche Saison überstanden. Am 19. Spieltag kassierten die Kurstädterinnen bei der HSG Hunsrück II eine 24:31 (8:12)-Niederlage und gingen somit bereits zum 17. Mal in dieser Spielzeit leer aus. Der Klassenverbleib ist dennoch wahrscheinlich, da in der Bezirksoberliga Mosel/Nahe gleich drei Reserven an der Tabellenspitze stehen, die allesamt nicht aufsteigen können. So gilt es für die Ladys von der Lahn-Insel, den vorletzten Platz vor dem zwei Zähler weniger aufweisenden Schlusslicht TuS Daun ins Ziel zu retten. Daun müsste wegen des ungünstigeren direkten Vergleichs gegenüber den Bad Emserinnen aus seinen zwei noch ausstehenden Spielen stattliche drei Zähler holen, um die Rote Laterne in die Kurstadt weiterzureichen. Klingt zumindest recht unwahrscheinlich. Es sieht also so aus, als bliebe der TV Bad Ems in der Oberliga.

Das Spiel beim Tabellenneunten vom Hunsrück war eine Blaupause so vieler Begegnungen dieser Saison. „Wir halten in beiden Halbzeiten rund 20 Minuten nicht nur mit, sondern geben phasenweise sogar den Ton an. Dann aber fehlen uns die nötigen Körner“, wiederholte sich TVBE-Coach Ralf Kern bei seiner Analyse einmal mehr. Der erfahrene Coach setzt darauf, dass der Lerneffekt ab Herbst dann Früchte trägt, zumal seine jungen Ballwerferinnen dann nicht mehr die Doppelbelastung mit der A-Jugend schultern müssen. „An den konditionellen Defiziten kann man arbeiten.“

TV Bad Ems: Schoon – Wagner, Best, P. Schmidt (2), Schilbach (5), Pfeffer (9/5), M. Schmidt (4), Draganovic (2), Schneider (2), Pohlmann, Meffert, Sonntag.

Schiedsrichter: Siegfried Garbe / Alexandra Krämer.

Siebenmeter: 4/4 : 5/5.

Strafzeiten: 3:3.

Spielfilm: 1:2 (5.), 4:7 (17.), 11:7 (26.), 12:8 (30.) – 15:12 (38.), 17:16 (41.), 20:19 (45.), 23:22 (50.), 30:22 (58.), 31:24 (60.).

Nächste Aufgabe für den TV Bad Ems: am Dienstag, 19.15 Uhr, gegen den TV Engers (Sporthalle Silberau).