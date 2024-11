In der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen hat die HSG Hunsrück den Hunsrück-Nahe-Vergleich gegen den HSV Sobernheim in der heimischen Hirtenfeldhalle in Kleinich locker mit 36:22 (16:12) gewonnen. Hanna Litzenburger zeigte sich mit acht Buden am treffsichersten. 10:4 Punkte bedeuten – bei einer weniger ausgetragenen Partie – Tabellenplatz fünf für die HSG. Sobernheim bleibt mit nun 2:10 Punkte Tabellendrittletzter.