Die Nachwuchshandballerinnen der JSG Weibern/Rhein-Nette stehen vor einer ungewissen Zukunft trotz ihrer Erfolge. Ohne Harzgenehmigung droht das Ende ihrer Regionalliga-Teilnahme. Kann die Politik helfen?
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Die Nachwuchshandballerinnen der JSG Weibern/Rhein-Nette sichern nicht nur die Zukunft ihrer Vereine TuS Weibern und HSV Rhein-Nette, sondern sie bekommen durch den Teamgedanken, Leistungswillen und vieles mehr wertvolle Tugenden vermittelt. Doch das ist trotz sportlicher Erfolge nun gefährdet.