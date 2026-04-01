Vereine kämpfen um Existenz Keine Halle: JSG droht das Aus in der Regionalliga Harry Traubenkraut 01.04.2026, 12:58 Uhr

i Die C-Jugendhandballerinnen der JSG Weibern/Rhein-Nette wurde vor kurzem von der Stadt Andernach für ihre Erfolge geehrt, nun aber droht für sie das Aus in der Regionalliga, weil keine Halle zur Verfügung steht. Gudrun Finke

Die Nachwuchshandballerinnen der JSG Weibern/Rhein-Nette stehen vor einer ungewissen Zukunft trotz ihrer Erfolge. Ohne Harzgenehmigung droht das Ende ihrer Regionalliga-Teilnahme. Kann die Politik helfen?

Die Nachwuchshandballerinnen der JSG Weibern/Rhein-Nette sichern nicht nur die Zukunft ihrer Vereine TuS Weibern und HSV Rhein-Nette, sondern sie bekommen durch den Teamgedanken, Leistungswillen und vieles mehr wertvolle Tugenden vermittelt. Doch das ist trotz sportlicher Erfolge nun gefährdet.







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