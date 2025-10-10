Die Tabelle spricht ganz klar für die HSG Hunsrück im Regionalliga-Heimspiel am Samstag in Kleinich gegen Schlusslicht Bodenheim. Die Duelle in der Vergangenheit dagegen nicht.
Große Chance für die HSG Hunsrück: Mit dem vierten Sieg in Serie könnten sich die Irmenach/Gösenrotherinnen (6:2 Punkte) im oberen Tabellendrittel der Handball-Regionalliga Südwest festsetzen. Mit dem TV Bodenheim kommt am Samstag (19.30 Uhr) ein Gegner in die Kleinicher Hirtenfeldhalle, der eigentlich kein Problem derzeit darstellen sollte für die formstarken Hunsrückerinnen.