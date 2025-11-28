Kastellaun gegen Bingen Keine guten Erinnerungen an das „Hunsrück-Rhein-Duell“ Michael Bongard 28.11.2025, 14:14 Uhr

i Beim letzten Duell am 30. März gewann die HSG Bingen (in Gelb, rechts der Ex-Kastellauner Mehmet Süngü) in Simmern mit 33:32 bei der HSG Kastellaun um Max Grethen (am Ball), der in letzter Sekunde damals einen Siebenmeter verwarf. Zur Neuauflage des "Hunsrück-Rhein-Duells" kommt es am Sonntag um 17 Uhr in Kastellaun. Mark Dieler

Mit einem Heimsieg am Sonntag (17 Uhr) kann Kastellaun/Simmern an Gast Bingen in der Tabelle der Regionalliga vorbeiziehen. Aber mit dem Gewinnen gegen Bingen hapert es bei der HSG seit geraumer Zeit.

Es hat schon Derby-Charakter, wenn die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest auf die HSG Rhein-Nahe Bingen trifft. Am Sonntag (17 Uhr) ist es in der Kastellauner IGS-Halle wieder soweit, wenn der Tabellenachte Kastellaun/Simmern (10:10 Punkte) den Siebten Bingen (11:7 Zähler) begrüßt.







