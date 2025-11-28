Keine guten Erinnerungen an das „Hunsrück-Rhein-Duell“

Mit einem Heimsieg am Sonntag (17 Uhr) kann Kastellaun/Simmern an Gast Bingen in der Tabelle der Regionalliga vorbeiziehen. Aber mit dem Gewinnen gegen Bingen hapert es bei der HSG seit geraumer Zeit.
Es hat schon Derby-Charakter, wenn die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest auf die HSG Rhein-Nahe Bingen trifft. Am Sonntag (17 Uhr) ist es in der Kastellauner IGS-Halle wieder soweit, wenn der Tabellenachte Kastellaun/Simmern (10:10 Punkte) den Siebten Bingen (11:7 Zähler) begrüßt.