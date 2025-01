Am Sonntag in Alzey Keine Ausreden: HSG Nahe-Glan muss gewinnen Gert Adolphi 30.01.2025, 18:59 Uhr

i Symbolbild dpa

Erst Bingen, nun Alzey – die HSG Nahe-Glan tourt durch Rheinhessen und möchte dabei auf Erfolgskurs bleiben.

Die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan sind in der Oberliga auf der Überholspur, die SG Rheintal haben sie bereits hinter sich gelassen, mit einem Sieg am Sonntag, 18 Uhr, beim HSV Alzey, ziehen sie zumindest auch an diesem Konkurrenten vorbei, möglicherweise schaffen sie im gleichen Anlauf auch die SG Saulheim.

