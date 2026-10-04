Zwischenziel erreicht: Wenn die Regionalligisten in den Handball-Rheinlandpokal eingreifen, befindet sich auch der TV Bad Ems noch im Lostopf. Beim Verbandsligisten SV Gerolstein wurden die Kurstädter beim 37:28 ihrer Favoritenrolle gerecht.
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Der TV Bad Ems steht in der 3. Runde des Handball-Rheinlandpokals. Beim SV Gerolstein setzte sich das von Andreas Klute und Martina Noll trainierte Team aus der Kurstadt in der Sporthalle der Grundschule mit 37:28 (19:17) durch.„Ein starker Gegner, der in dieser Verfassung auch eine Bereicherung für die Oberliga wäre“, lobte TVBE-Coach Andreas Klute das Verbandsliga-Spitzenteam aus der Vulkaneifel, der mit Sebastian Johannes Wolf nicht nur einen ...