TVBE erreicht die 3. Runde Kein „Welpenschutz“ mehr nötig: Klute lobt Oliver Noll Stefan Nink 04.10.2026, 12:06 Uhr

i Oliver Noll (am Ball) ist beim TV Bad Ems auf dem Weg zum gestandenen Oberligaspieler. Der junge Spielmacher mit der Nummer zwei auf dem Rücken glänzt nicht nur als umsichtiger Orgnisator der Abwehr, sondern auch als treffsicher im Angriff. Andreas Hergenhahn

Zwischenziel erreicht: Wenn die Regionalligisten in den Handball-Rheinlandpokal eingreifen, befindet sich auch der TV Bad Ems noch im Lostopf. Beim Verbandsligisten SV Gerolstein wurden die Kurstädter beim 37:28 ihrer Favoritenrolle gerecht.

Der TV Bad Ems steht in der 3. Runde des Handball-Rheinlandpokals. Beim SV Gerolstein setzte sich das von Andreas Klute und Martina Noll trainierte Team aus der Kurstadt in der Sporthalle der Grundschule mit 37:28 (19:17) durch.„Ein starker Gegner, der in dieser Verfassung auch eine Bereicherung für die Oberliga wäre“, lobte TVBE-Coach Andreas Klute das Verbandsliga-Spitzenteam aus der Vulkaneifel, der mit Sebastian Johannes Wolf nicht nur einen ...







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