HSV-Frauen starten Kein Generationswechsel, aber ein Rollenwechsel Gert Adolphi 10.09.2026, 20:38 Uhr

i Der Kader des HSV Sobernheim ist klein, aber motiviert: Zum Team gehören (hinten von links) Lena Berger, Louisa Desch, Annika Nyquist, Marie Alt, Alina Schaerlaeken, Barbara Renzmann-Schmidt sowie (vorne von links) Annika Neumann, Franziska Teuscher, Maja Dietz, Meike Maschtowski, Malak Sghaier und Trainerin Kim Maschtowski. Anna Seiß

Kontinuität war bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim über Jahre angesagt, doch nun gibt es große Veränderungen im Kader. Neu ist zudem die Spielklasse, und auch auf der Trainerposition hat sich etwas getan.

Bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim endet eine Ära. Ein Team, das in fast gleichbleibender Besetzung seit der Jugend zusammengespielt hat, tritt langsam ab. Von einem Generationswechsel möchte Kim Maschtowski noch nicht sprechen, den sieht die neue Trainerin erst vollzogen, wenn die jetzigen B-Jugendlichen den Stamm des Teams bilden.







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