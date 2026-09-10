Kontinuität war bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim über Jahre angesagt, doch nun gibt es große Veränderungen im Kader. Neu ist zudem die Spielklasse, und auch auf der Trainerposition hat sich etwas getan.
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Bei den Handballerinnen des HSV Sobernheim endet eine Ära. Ein Team, das in fast gleichbleibender Besetzung seit der Jugend zusammengespielt hat, tritt langsam ab. Von einem Generationswechsel möchte Kim Maschtowski noch nicht sprechen, den sieht die neue Trainerin erst vollzogen, wenn die jetzigen B-Jugendlichen den Stamm des Teams bilden.