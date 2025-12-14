Keeper Kristofer Rickes nervt Tabellenführer so richtig

Ein tolles Spiel lieferten sich die HSG Obere Nahe und die HSG Mertesdorf/Ruwertal. Letztlich entschieden den Gipfel in der Stadenhalle wohl zwei Zeitstrafen zugunsten des Gastes.
Lesezeit 3 Minuten
Werbung für den Amateur-Handball haben die HSG Obere Nahe und die HSG Mertesdorf/Ruwertal in der Tiefensteiner Stadenhalle im Gipfeltreffen der Bezirksoberliga betrieben. Und auch wenn die HSG Obere Nahe am Ende 35:40 (17:19) unterlag, war Christian Wagner, der das Team zusammen mit Jonathan Schäfer trainiert, total zufrieden.