HSG Obere Nahe verliert Gipfel
Keeper Kristofer Rickes nervt Tabellenführer so richtig
Jonathan Schäfer (in grün) ist neben Christian Wagner einer der beiden Spielertrainer der HSG Obere Nahe. Das Duo hatte sein Team richtig gut auf das Gipfeltreffen gegen die HSG Mertesdorf/Ruwertal eingestellt.
Ein tolles Spiel lieferten sich die HSG Obere Nahe und die HSG Mertesdorf/Ruwertal. Letztlich entschieden den Gipfel in der Stadenhalle wohl zwei Zeitstrafen zugunsten des Gastes.

Werbung für den Amateur-Handball haben die HSG Obere Nahe und die HSG Mertesdorf/Ruwertal in der Tiefensteiner Stadenhalle im Gipfeltreffen der Bezirksoberliga betrieben. Und auch wenn die HSG Obere Nahe am Ende 35:40 (17:19) unterlag, war Christian Wagner, der das Team zusammen mit Jonathan Schäfer trainiert, total zufrieden.

