HSG Obere Nahe verliert Gipfel Keeper Kristofer Rickes nervt Tabellenführer so richtig Sascha Nicolay 14.12.2025, 12:31 Uhr

i Jonathan Schäfer (in grün) ist neben Christian Wagner einer der beiden Spielertrainer der HSG Obere Nahe. Das Duo hatte sein Team richtig gut auf das Gipfeltreffen gegen die HSG Mertesdorf/Ruwertal eingestellt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ein tolles Spiel lieferten sich die HSG Obere Nahe und die HSG Mertesdorf/Ruwertal. Letztlich entschieden den Gipfel in der Stadenhalle wohl zwei Zeitstrafen zugunsten des Gastes.

Werbung für den Amateur-Handball haben die HSG Obere Nahe und die HSG Mertesdorf/Ruwertal in der Tiefensteiner Stadenhalle im Gipfeltreffen der Bezirksoberliga betrieben. Und auch wenn die HSG Obere Nahe am Ende 35:40 (17:19) unterlag, war Christian Wagner, der das Team zusammen mit Jonathan Schäfer trainiert, total zufrieden.







Artikel teilen

Artikel teilen