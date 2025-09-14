Die Fahrt in die hessische Landeshauptstadt lohnte sich auch für die Reserve des TuS Holzheim nicht. Zum Auftakt der Handball-Bezirksoberliga musste die zweite Welle von der Burg Ardeck der HSG Dotzheim/Schierstein II die Punkte überlassen.

Nach dem Oberliga-Spiel verlor auch Holzheims Reserve in der Handball-Bezirksoberliga gegen die HSG Dotzheim/Schierstein. Bei der 27:29 (13:16)-Niederlage mussten die Gäste auf Dominik Lazzaro, Elias Ohl, Konstantin Schnatz, Leon Bühler, Tim Koch, Jakob Grünewald sowie Trainer Johannes Schuster verzichten, sodass Alternativen rar waren. Es gelang dem TuS, über Kampf und Willen zum Torerfolg zu kommen. Zu selten strahlte man allerdings aus dem Rückraum Gefahr aus. In der ersten Hälfte liefen die Holzheimer der Musik immer knapp hinterher, sie ließen aber nicht abreißen.

Kyle Wöltche und Nils Wolfgram am treffsichersten

Verbessert kehrten die Ardecker aufs Feld zurück. Die zweimalige Führung (20:19, 21:20) passte zur Steigerung. Mit viel Einsatz kämpfte der TuS bis zum Ende, doch die fehlenden Alternativen machten sich bemerkbar.

Holzheim II: Lotz, Steckel – Waldforst (1), Mittler (2), Hölzer, Ferdinand (2), Schnebeck, Biehl (1), Doll, Wolfgram (5/3), Bendel (1), Wöltche (6), Höhn (2), Jakobi (4), Friedrich (3).