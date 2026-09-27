Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der Regionalliga Südwest durch den 37:32-Heimsieg gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg die Tabellenführung übernommen. Matchwinner bei den Hunsrückern war ein 16-Jähriger.

Der Höhenflug geht weiter: Die HSG Kastellaun/Simmern bezwang in Simmern den TuS Kaiserslautern-Dansenberg in der Handball-Regionalliga mit 37:32 (18:14) und führt das Klassement mit 8:0 Punkten und einer Top-Tordifferenz von plus 46 an.

Aber es war ein richtig dickes Brett, das die HSG zu bohren hatte.