37:32 gegen Dansenberg
Kastellauns 16-jähriger Florian Hitzel läuft „heiß“ 
Auch vom Siebenmeterpunkt eiskalt: Der erst 16-jährige Florian Hitzel war mit zehn Toren der Matchwinner für die HSG Kastellaun/
Auch vom Siebenmeterpunkt eiskalt: Der erst 16-jährige Florian Hitzel war mit zehn Toren der Matchwinner für die HSG Kastellaun/Simmern beim 37:32 gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg. U17-Nationalspieler Hitzel, der im Sommer vom HC Koblenz kam, hievte Kastellaun damit auf Platz eins der Tabelle.
B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der Regionalliga Südwest durch den 37:32-Heimsieg gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg die Tabellenführung übernommen. Matchwinner bei den Hunsrückern war ein 16-Jähriger.

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Der Höhenflug geht weiter: Die HSG Kastellaun/Simmern bezwang in Simmern den TuS Kaiserslautern-Dansenberg in der Handball-Regionalliga mit 37:32 (18:14) und führt das Klassement mit 8:0 Punkten und einer Top-Tordifferenz von plus 46 an.Aber es war ein richtig dickes Brett, das die HSG zu bohren hatte.
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