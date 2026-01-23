Spannung pur in der Oberliga der Frauen, drei Mannschaften kämpfen um die Meisterschaft. Weiterhin beste Chancen auf den Titel hat Kastellaun/Simmern – trotz der jüngsten Niederlage im Topspiel gegen Welling.
Lesezeit 1 Minute
Das Meisterrennen in der Handball-Oberliga der Frauen hat nach dem Wellinger 23:20-Sieg in Kastellaun ordentlich an Fahrt aufgenommen. Kastellaun/Simmern, Welling und MJC Trier stehen alle bei zwei Minuspunkten. Am Donnerstag treffen Trier und Welling übrigens im Nachholspiel aufeinander.