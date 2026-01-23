Nach Spitzenspiel-Pleite Kastellaunerinnen wollen neue Serie starten Michael Bongard 23.01.2026, 10:23 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Viperagp. viperagp - stock.adobe.com

Spannung pur in der Oberliga der Frauen, drei Mannschaften kämpfen um die Meisterschaft. Weiterhin beste Chancen auf den Titel hat Kastellaun/Simmern – trotz der jüngsten Niederlage im Topspiel gegen Welling.

Das Meisterrennen in der Handball-Oberliga der Frauen hat nach dem Wellinger 23:20-Sieg in Kastellaun ordentlich an Fahrt aufgenommen. Kastellaun/Simmern, Welling und MJC Trier stehen alle bei zwei Minuspunkten. Am Donnerstag treffen Trier und Welling übrigens im Nachholspiel aufeinander.







