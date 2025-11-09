27:19 gegen Daun Kastellaunerinnen machen nur das Nötigste 09.11.2025, 11:25 Uhr

Symbolbild

Kastellaun/Simmern wurde seiner Favoritenrolle in der Oberliga der Frauen gerecht, der Sieg gegen den Vorletzten Daun fiel aber nicht so hoch aus wie sonst in dieser für die HSG bisher perfekten Saison.

Der Blick auf den achten Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen:HSG Hunsrück II – TV Welling 26:31 (12:18). Die Irmenach/Gösenrother Reserve musste sich dem Tabellendritten Welling in Kleinich am Ende geschlagen geben. Das Team von Florian Hübner erwischte einen guten Start und führte mit 5:3.







