Heimspiel gegen Mertesdorf Kastellaunerinnen können auf Rang drei springen 29.11.2024, 15:50 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Heimspiele stehen für die HSG Hunsrück II und die HSG Kastellaun/Simmern in der Oberliga der Frauen auf dem Programm.

Der Blick auf den zehnten Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen:HSG Hunsrück II – HSC Schweich (Sa., 17.30 Uhr, in Sohren). Mit fast identischer Bilanz gehen Hunsrück II und Schweich in das direkte Duell. Beide haben 6:12 Punkte auf dem Konto, Hunsrück II als Achter hat zwei Tore mehr markiert und sechs Treffer weniger kassiert als der Neunte Schweich.

