Kastellaunerinnen haben Platz drei sicher

So schnell ändern sich die Gefühlslagen auch im Handball: Vor zwei Wochen triumphierte die HSG Hunsrück II in der Frauen-Oberliga noch völlig überraschend in Kastellaun, nun setzte es für die Irmenach/Gösenrother Reserve die höchste Saisonpleite.

Der Blick auf den 19. und viertletzten Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen:

Sportfreunde Neustadt – HSG Hunsrück II 37:25 (23:13). Zwei Wochen nach dem tollen Derbysieg beim Dritten Kastellaun kassierte die Irmenach/Gösenrother Reserve beim Zehnten und Drittletzten in Neustadt an der Wied die höchste Saisonpleite. Zwölf Treffer trennten am Ende beide Teams. Vor allem die Neustädterinnen Ariane Reifenhäuser (zwölf Tore) und Lena von Gliszczynski (elf Treffer) waren nicht zu halten. Hunsrück II bleibt Neunter und Viertletzter mit 13:25 Punkten und trifft am Samstag um 17.30 Uhr in Sohren auf den Vorletzten TV Bad Ems, der neun Punkte weniger als die HSG-Reserve hat.

HSG Hunsrück II: Faller, Schell – M. Bach (1), Johann (2), Schmidt (2), Bolz, Neu (2), Fink (1), Schirokich (1), L. Bach (2), F. Wagner, Hahn (10/3), Kalle (1), Bottlender (3).

TV Engers – HSG Kastellaun/Simmern 16:19 (6:9). Vom Beginn an dominierten die Gäste das „Spiel um Platz drei“, zeigten sich nach der höchst überraschenden Derby-Niederlage gegen Hunsrück II fast wie ausgewechselt, und fuhren einen nie gefährdeten Auswärtssieg beim Vierten Engers ein. Trainer Sasa Puljizovic sagte: „Das war ein richtig gutes Spiel von uns gegen einen guten Gegner. Die Woche Pause nach der Niederlage gegen Hunsrück II hat uns gut getan. Wir haben gezeigt in Engers, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Die Abwehr war sehr stark, der Sieg nie gefährdet.“ Damit steht fest, dass Kastellaun drei Spieltage vor Schluss Platz drei auf jeden Fall sicher hat, der Vorsprung auf den Vierten Engers beträgt nun acht Punkte. Bei einem Patzer des Tabellenzweiten TV Welling ist für Kastellaun sogar noch die Vizemeisterschaft möglich. Am drittletzten Spieltag begrüßt Kastellaun am Sonntag um 17 Uhr den Zehnten Neustadt.

Kastellaun: Martin-Stoleru, Baumgarten – Gerlach (2), L. Wetstein, Mähringer-Kunz (4), Görgen, Maren Kölzer, E. Mallmann, Müller (3/1), Stemann (3), Gaines, Mayer (1), J. Mallmann (6/2).