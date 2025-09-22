HSG Hunsrück II gewinnt auch Kastellaunerinnen führen schon zur Pause mit 22:2 22.09.2025, 11:19 Uhr

i Jubel bei der HSG Hunsrück II nach dem 36:31-Heimsieg gegen den TuS Weibern. HSG Hunsrück

Kastellaun und Hunsrück II haben am dritten Spieltag in der Oberliga der Frauen daheim nichts anbrennen lassen.

Die HSG Kastellaun/Simmern und die HSG Hunsrück II sind in der Handball-Oberliga der Frauen sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Am dritten Spieltag gab es für beide Heimsiege.HSG Hunsrück II - TuS Weibern 36:31 (16:14). Mit dem zweiten Heimsieg im zweiten Heimspiel und nun 4:2 Punkten haben die Irmenach/Gösenrotherinnen in Kleinich die Basis für eine sorgenfreie Saison gelegt.







