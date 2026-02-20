Simmern ist zum ersten Mal in dieser Saison Austragungsort eines Heimspiels des Regionalligisten HSG Kastellaun. Zu Gast ist ein Rheinland-Konkurrent mit dem HB Mülheim-Urmitz, der in der Tabelle nur einen Punkt hinter der HSG liegt.
Lesezeit 2 Minuten
Das letzte Saisondrittel in der Handball-Regionalliga Südwest bricht an, der 18. Spieltag (von 26) steht an – und zum ersten Mal in dieser Runde trägt die HSG Kastellaun/Simmern in der Simmerner Halle der Realschule plus ein Heimspiel aus. Ein attraktiver Gegner kommt zu der „Seltenheit“ am Samstag (20 Uhr) in Simmern: Der Tabellensiebte HB Mülheim-Urmitz (19:15 Punkte) will im Rheinland-Duell den Sechsten Kastellaun (20:14 Punkte) per ...