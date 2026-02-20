Mülheim-Urmitz kommt Kastellaun zieht für Rheinland-Duell nach Simmern um Michael Bongard 20.02.2026, 16:16 Uhr

i Im Hinspiel in Urmitz lieferte die HSG Kastellaun/Simmern (rote Trikots, von links mit Julian Mangold, Max Kötz und Nicolas Friedrich) eine schwache Leistung ab und verlor mit 25:30 beim Rheinland-Konkurrenten HB Mülheim-Urmitz. In Simmern soll es am Samstag (20 Uhr) die Revanche geben. Wolfgang Heil

Simmern ist zum ersten Mal in dieser Saison Austragungsort eines Heimspiels des Regionalligisten HSG Kastellaun. Zu Gast ist ein Rheinland-Konkurrent mit dem HB Mülheim-Urmitz, der in der Tabelle nur einen Punkt hinter der HSG liegt.

Das letzte Saisondrittel in der Handball-Regionalliga Südwest bricht an, der 18. Spieltag (von 26) steht an – und zum ersten Mal in dieser Runde trägt die HSG Kastellaun/Simmern in der Simmerner Halle der Realschule plus ein Heimspiel aus. Ein attraktiver Gegner kommt zu der „Seltenheit“ am Samstag (20 Uhr) in Simmern: Der Tabellensiebte HB Mülheim-Urmitz (19:15 Punkte) will im Rheinland-Duell den Sechsten Kastellaun (20:14 Punkte) per ...







