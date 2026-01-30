Nach langer Zeit hat Kastellaun/Simmern in der Regionalliga wieder verloren. Wie hat die HSG die Niederlage in Budenheim verkraftet? Die Antwort gibt es in Haßloch beim Auswärtsspiel gegen Dudenhofen/Schifferstadt.
Die schöne Serie ist zu Ende: Beim 31:34 in Budenheim hat es die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest nach davor sechs Siegen in Folge wieder erwischt. Ein Rückschlag in Kampf um Platz drei für den Tabellenfünften Kastellaun (18:12 Punkte), der nun vier Punkte Rückstand auf den Dritten Budenheim hat.