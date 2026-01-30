Nach Hinspielniederlage Kastellaun will in Haßloch Rechnung begleichen Michael Bongard 30.01.2026, 12:11 Uhr

i Im Hinspiel gab es trotz 15 Toren von Ex-Profi Josip Grbavac (am Boden) eine Bruchlandung für Grbavac und seine HSG Kastellaun/Simmern. Gast HSG Dudenhofen/Schifferstadt siegte damals mit 32:31. Am Samstag (20 Uhr) steht in der Ausweichhalle in Haßloch das Rückspiel an. B&P Schmitt

Nach langer Zeit hat Kastellaun/Simmern in der Regionalliga wieder verloren. Wie hat die HSG die Niederlage in Budenheim verkraftet? Die Antwort gibt es in Haßloch beim Auswärtsspiel gegen Dudenhofen/Schifferstadt.

Die schöne Serie ist zu Ende: Beim 31:34 in Budenheim hat es die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest nach davor sechs Siegen in Folge wieder erwischt. Ein Rückschlag in Kampf um Platz drei für den Tabellenfünften Kastellaun (18:12 Punkte), der nun vier Punkte Rückstand auf den Dritten Budenheim hat.







Artikel teilen

Artikel teilen