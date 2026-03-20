Personelle Neuigkeiten bei der HSG Kastellaun/Simmern vor dem Regionalliga-Heimspiel am Samstag gegen die HF Illtal. Der vierte Neuzugang ist fix – es ist wieder ein Spieler aus der starken Jugend des HC Koblenz.
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Nach acht Heimsiegen in Folge strebt der Tabellenfünfte HSG Kastellaun/Simmern am 21. Spieltag in der Handball-Regionalliga Südwest den nächsten Erfolg in der heimischen Kastellauner IGS-Halle an. Zu Gast ist am Samstag (20 Uhr) der zuletzt schwächelnde Achte HF Illtal (vier Niederlagen in Serie) aus dem saarländischen Eppelborn.