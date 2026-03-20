Heimspiel gegen Illtal Kastellaun verpflichtet nächsten HC-Youngster Michael Bongard 20.03.2026, 13:33 Uhr

i Der noch 16-jährige Simon Rosenbaum (beim Wurf) wechselt in der nächsten Saison zur HSG Kastellaun/Simmern in die Männer-Regionalliga. Momentan macht der Linkshänder seine Tore in der B-Jugend-Bundesliga für den HC Koblenz. René Weiss

Personelle Neuigkeiten bei der HSG Kastellaun/Simmern vor dem Regionalliga-Heimspiel am Samstag gegen die HF Illtal. Der vierte Neuzugang ist fix – es ist wieder ein Spieler aus der starken Jugend des HC Koblenz.

Nach acht Heimsiegen in Folge strebt der Tabellenfünfte HSG Kastellaun/Simmern am 21. Spieltag in der Handball-Regionalliga Südwest den nächsten Erfolg in der heimischen Kastellauner IGS-Halle an. Zu Gast ist am Samstag (20 Uhr) der zuletzt schwächelnde Achte HF Illtal (vier Niederlagen in Serie) aus dem saarländischen Eppelborn.







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