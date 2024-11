Fünfter gegen Vierter Kastellaun: Verfolgerduell in Offenbacher „Hölle Süd“ 15.11.2024, 15:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Ein Trio hat sich in der Handball-Regionalliga schon ein wenig abgesetzt, die ersten Verfolger sind Kastellaun/Simmern und Offenbach. Die beiden Klubs stehen sich am Sonntag in der Offenbacher Halle „Hölle Süd“ gegenüber.

Verfolgerduell in der Handball-Regionalliga Südwest in der stimmungsgewaltigen „Hölle Süd“ in Offenbach an der Queich: Der pfälzische Gastgeber TV Offenbach empfängt als Tabellenfünfter (10:8 Punkte) am Sonntag um 18 Uhr den Vierten HSG Kastellaun/Simmern (12:6 Zähler), der seit sechs Partien ungeschlagen ist.

