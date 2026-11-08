45:37-Sieg für Hunsrücker Kastellaun und Mülheim liefern sich 82-Tore-Spektakel Michael Bongard 08.11.2026, 10:09 Uhr

i Kastellauns Youngster Simon Rosenbaum trifft wieder, Mülheim-Urmitz’ Torwart Alex Klapthor ist wieder chancenlos: Kastellaun gewann in Simmern das Offensivspektakel mit 45:37. Rosenbaum glänzte im zweiten Durchgang mit fünf Treffern. B&P Schmitt

82 Tore in einem Handballspiel, das kommt selten vor: Kastellaun/Simmern und Mülheim-Urmitz lieferten sich ein Offensivspektakel mit dem besseren Ende für die Hunsrücker im einzigen Rheinland-Duell in dieser Regionalliga-Runde.

Das einzige Rheinland-Duell in der Handball-Regionalliga Südwest ist vor 250 begeisterten Zuschauern in Simmern ein wahres Spektakel gewesen: Die HSG Kastellaun/Simmern und der HB Mülheim-Urmitz lieferten sich einen 82-Tore-Schlagabtausch, die Hunsrücker hatten etwas mehr Zielwasser getrunken und gewannen mit 45:37 (21:18).







Artikel teilen

Artikel teilen