Die HSG Kastellaun/Simmern hat am ersten Spieltag der Frauen-Oberliga die Muskeln spielen lassen und Regionalliga-Absteiger HC Koblenz rekordverdächtige 48 Tore eingeschenkt.
Lesezeit 1 Minute
Optimaler Auftakt für das Hunsrück-Duo in der Handball-Oberliga der Frauen: Top-Favorit Kastellaun ist direkt der erste Tabellenführer, auch die HSG Hunsrück II gewann ihre erste Partie.HC Koblenz – HSG Kastellaun/Simmern 20:48 (12:26). Rekordverdächtiger Start für die Kastellauneinnen: 48 Tore in einem Spiel, das hat es bei den HSG-Frauen wohl noch nie gegeben.