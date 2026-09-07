Auch HSG Hunsrück II gewinnt Kastellaun/Simmernerinnen werfen 48 Tore Michael Bongard 07.09.2026, 11:27 Uhr

i Celine Gaines traf dreimal beim Saisonauftakt für ihre HSG Kastellaun/Simmern. Der Titelfavorit überrollte in Moselweiß den Regionalliga-Absteiger HC Koblenz mit 48:20. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Die HSG Kastellaun/Simmern hat am ersten Spieltag der Frauen-Oberliga die Muskeln spielen lassen und Regionalliga-Absteiger HC Koblenz rekordverdächtige 48 Tore eingeschenkt.

Optimaler Auftakt für das Hunsrück-Duo in der Handball-Oberliga der Frauen: Top-Favorit Kastellaun ist direkt der erste Tabellenführer, auch die HSG Hunsrück II gewann ihre erste Partie.HC Koblenz – HSG Kastellaun/Simmern 20:48 (12:26). Rekordverdächtiger Start für die Kastellauneinnen: 48 Tore in einem Spiel, das hat es bei den HSG-Frauen wohl noch nie gegeben.







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