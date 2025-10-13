27:10-Sieg bei Wittlich II Kastellaun/Simmernerinnen vernageln ihren Kasten 13.10.2025, 11:55 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Viperagp

Die HSG Kastellaun landete den nächsten klaren Sieg in der Oberliga der Frauen, die HSG Hunsrück II zog auswärts wie immer bisher in dieser Saison den Kürzeren. Zu allem Überfluss verletzte sich noch „Aushilfe“ Melissa Gräber.

Auch am sechsten Spieltag der Handball-Oberliga der Frauen hat Tabellenführer Kastellaun einen klaren Sieg eingefahren. HSG Wittlich II – HSG Kastellaun/Simmern 10:27 (5:12). Der Tabellenführer feierte seinen sechsten Sieg im sechsten Spiel, es war der vierte mit mehr als 15 Toren Unterschied.







