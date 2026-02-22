Meistertraum fast geplatzt Kastellaun/Simmernerinnen beweisen tolle Moral Michael Bongard 22.02.2026, 21:09 Uhr

i Kastellaun/Simmerns Spielmacherin Vera Mähringer-Kunz war in der Schlussphase der Partie gegen Wittlich II nur durch Fouls zu stoppen, hier wird sie gleich von der slowakischen Ex-Nationalspielerin Andrea Czanik zu Fall gebracht. Nach einem 11:14-Pausenrückstand startete Kastellaun vor 200 Zuschauern in Simmern eine große Aufholjagd in Durchgang zwei und gewann mit 29:24. B&P Schmitt

Der Meistertraum der HSG Kastellaun/Simmern drohte in der Oberliga der Frauen zu zerplatzen, doch mit toller Moral und unbändigen Willen drehte die HSG noch das Spiel in Simmern gegen die HSG Wittlich II. Auch die HSG Hunsrück II gewann.

Heimsiege für die HSG Kastellaun und die HSG Hunsrück II in der Handball-Oberliga der Frauen: Beide Erfolge waren hart erkämpft und nichts für schwache Nerven.HSG Kastellaun/Simmern – HSG Wittlich II 29:24 (11:14). Ohne ihren beruflich verhinderten Trainer Sasa Puljizovic lagen die Kastellaunerinnen vor 200 Zuschauern in Simmern zur Pause mit 11:14 gegen den starken Tabellenvierten Wittlich II zurück.







