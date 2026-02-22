Der Meistertraum der HSG Kastellaun/Simmern drohte in der Oberliga der Frauen zu zerplatzen, doch mit toller Moral und unbändigen Willen drehte die HSG noch das Spiel in Simmern gegen die HSG Wittlich II. Auch die HSG Hunsrück II gewann.
Lesezeit 3 Minuten
Heimsiege für die HSG Kastellaun und die HSG Hunsrück II in der Handball-Oberliga der Frauen: Beide Erfolge waren hart erkämpft und nichts für schwache Nerven.HSG Kastellaun/Simmern – HSG Wittlich II 29:24 (11:14). Ohne ihren beruflich verhinderten Trainer Sasa Puljizovic lagen die Kastellaunerinnen vor 200 Zuschauern in Simmern zur Pause mit 11:14 gegen den starken Tabellenvierten Wittlich II zurück.