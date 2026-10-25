Klares 36:21 in Weibern Kastellaun/Simmernerinnen bauen Vorsprung aus Michael Bongard 25.10.2026, 11:38 Uhr

i Liah Bies aus dem B-Mädels-Bundesliga-Team war zusammen mit Johanna Mallmann mit je sieben Treffern die beste Torschützin beim 36:21-Erfolg der Kastellauner Oberliga-Frauen beim TuS Weibern. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern hat das halbe Dutzend an Siegen in der Oberliga der Frauen vollgemacht und hat nun schon drei Punkte Vorsprung auf die Verfolger.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der Handball-Oberliga der Frauen den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren. Mit 36:21 (18:10) gewann der Tabellenführer beim TuS Weibern und baute seinen Vorsprung an der Spitze auf drei Punkte aus.Verfolger MJC Trier – bei den Trierer Miezen gewannen die Kastellaun/Simmernerinnen schon am zweiten Spieltag mit 34:27 – patzte daheim beim 27:27 gegen Mertesdorf und steht bei 9:3 Punkten.







Artikel teilen

Artikel teilen