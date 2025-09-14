Nach dem Super-Sieg (30:20) zum Auftakt beim TV Offenbach hat die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest ihr erstes Heimspiel vor 250 Zuschauern in der IGS-Halle mit 32:33 (15:17) gegen die Sportfreunde Budenheim um den überragenden Ex-Kastellauner Patrick Hess (elf Tore) verloren. Die Gäste markierten sechs Sekunden vor Schluss den Siegtreffer.

Mit einem Zwei-Tore-Rückstand (30:32) und in Unterzahl nach einer unnötigen Zeitstrafe wegen Meckerns für Heinrich Löwen ging Kastellaun in die letzten zwei Minuten. Aber Jan Röckendorf erzielte das 31:32, im Gegenzug spielte Budenheims Rückraum-Ass Stefan Corazolla einen für ihn ungewohnten Fehlpass, Kastellaun hatte den Ball und kam durch Julian Mangold 19 Sekunden vor dem Ende zum Ausgleich. Budenheim nahm seine letzte Auszeit und spielte – immer noch in Überzahl – Jannis Schnitter frei, der den starken HSG-Keeper Luca Korbion zum 33:32 für Budenheim vom Kreis überlistete. Kastellaun bekam noch einen Wurf, aber der zu mittig platzierte Ball von Mangold lenkte der überragende Sportfreunde-Torwart Karim Ketelaer ohne Probleme über die Latte.

Patrick Hess: Elf Würfe, elf Treffer

Die Budenheimer bejubelten neben Siegtorschütze Schnitter und Keeper Ketelaer vor allem Patrick Hess. Der 25-Jährige kommt aus Kastellaun, spielt aber schon seit vielen Jahren in Budenheim. „Ich wohne in Mainz und arbeite nun in Frankfurt“, erzählte der Linkshänder, für den eine Rückkehr zu seinem Heimatverein in nächster Zeit deswegen nicht infrage kommt. Bei seiner Rückkehr als Gegner in seine Heimathalle war Hess hochmotiviert: „Wir haben vergangene Saison hier verloren, das hat schon an mir genagt. Und jetzt sind wir noch mit der unnötigen Niederlage gegen die Südpfalz Tigers Ottersheim in die Saison gestartet, wir wollten vieles besser machen.“

Vor allem Hess war nicht zu halten. Elfmal warf er auf das Tor von seinem Ex-Kollegen Korbion, elfmal (neun von Rechtsaußen, zwei vom Siebenmeterpunkt) landete der Ball unhaltbar für Korbion im Netz. „Es hätte nicht besser für mich laufen können“, sagte Hess. Das musste auch Mirza Cehajic neidlos anerkennen. Auch der Kastellaun/Simmerner Trainer sah in Hess neben Keeper Ketelaer den Budenheimer Matchwinner.

i Nico Hassley (am Ball) markierte zwei Treffer, aber nach 33 Minuten musste der einzige Kastellaun/Simmerner Linkshänder wegen einer Roten Karte schon das Spielfeld verlassen. Ein Grund für die knappe Niederlage gegen Budenheim. B&P Schmitt

Angestachelt von der Auftaktniederlage gegen die Südpfalz Tigers legte der Ex-Drittligist Budenheim stark los und führte nach einer Viertelstunde mit 10:5 (15.). „Wir haben Budenheim stark gemacht, weil wir katastrophal gespielt haben und zu passiv waren“, ärgerte sich Cehajic. Aber wie so oft kämpfte sich Kastellaun in die Partie. „Das ist immer so hier in Kastellaun, die kommen wieder zurück“, lobte auch Hess den Kampfgeist der HSG. Nach 27 Minuten markierte Mangold beim 13:13 den ersten Ausgleich, aber in die Pause ging es trotzdem mit einem Rückstand (15:17).

Immer, wenn Kastellaun dran war, gab es einen Nackenschlag: Nach dem 17:17 durch Mangold foulte Nico Hassley nach der schnellen Budenheimer Mitte den frei vor Korbion aufgetauchten Lars Ludwig. Die Rote Karte für Hassley war vertretbar. Dass er der einzige HSG-Linkshänder ist, und normalerweise 60 Minuten auf Rechtsaußen „brummt“, wurde zum Nachteil für Kastellaun, obwohl es Youngster Hugo Ott (zwei Tore) bei seinem Männer-Debüt gut machte. Trotzdem: Kastellaun musste immer hinterhecheln, beim 24:24 gelang der dritte Ausgleich (46.), aber sieben Minuten später war Budenheim wieder mit 29:26 vorn. Kastellaun machte dann wie gesagt 19 Sekunden vor Schluss wieder den Ausgleich, aber Budenheims Schnitter versetzte der HSG sechs Sekunden vor Schluss den letzten und entscheidenden Nackenschlag zum 33:32.

Josip Grbavac leistet sich zu viele „Fahrkarten“

„Hintenraus hätte beide Mannschaften den Sieg verdient gehabt“, meinte Hess. Seine Budenheimer hatten es aber einen Ticken mehr verdient, weil sie nie in Rückstand lagen. „Ein kleiner Schritt hat zum Sieg gefehlt“, haderte Cehajic mit der schwachen Anfangsphase, mit der Roten Karte für Hassley und auch ein wenig mit seinem neuen Spielmacher Josip Grbavac: „Josip hat uns in Offenbach das Spiel gewonnen, heute war er zu unkonzentriert.“ Der kroatische Ex-Profi war zwar mit sieben Toren bester HSG-Werfer, aber er leistete sich mit acht Fehlwürfen zu viele „Fahrkarten“ aus dem Rückraum. Am Samstag (20 Uhr) steht für Kastellaun das nächste Heimspiel an gegen Aufsteiger Dudenhofen/Schifferstadt (wie Kastellaun 2:2 Punkte).

HSG Kastellaun/Simmern – SF Budenheim 32:33 (15:17)

Kastellaun: Korbion, Lahm – Stelter, Löwen (4), Ott (2), Mallmann (6), M. Kötz, Mangold (4/1), N. Hassley (2), Grbavac (7/1), Friedrich (5), Röckendorf (2).

Budenheim: Ketelaer – Schnitter (2), Ludwig (5/3), Erkert, Corazolla (7), Weil (4), Dübal (1), Nagel, Hess (11/2), Panther (1), Schmitt (2), Kühn, Gratwohl.

Schiedsrichter: Fabius Günster (SV Urmitz) und Christian Schmitt (SV Untermosel).

Zuschauer: 250.

Spielfilm: 2:7 (10.), 5:10 (15.), 10:12 (23.), 13:13 (27.), 13:15 (Halbzeit); 19:20 (38.), 24:24 (46.), 26:29 (53.), 32:32 (60.), 32:33 (Endstand).

Besonderheit: Rot für N. Hassley (Kastellaun) wegen Foulspiels (33.).