24:23 gegen TSG Münster Kastellaun/Simmerner B-Mädels zittern sich zum Heimsieg Michael Bongard 11.10.2026, 09:36 Uhr

i Alena Lindner (rotes Trikot) traf einmal beim 24:23-Zittersieg ihrer HSG Kastellaun/Simmern gegen die TSG Münster, aber das war ein ganz wichtiges Tor, denn sie markierte den Treffer zum 24:22. Die HSG-Mädels brachten den ersten Bundesliga-Heimsieg vor 250 Fans in Simmern dann geradeso über die Zeit. B&P Schmitt

Mit dem Schlusslicht TSG Münster hatten die B-Mädels der HSG Kastellaun/Simmern richtig viel Mühe, fast wäre es nichts mit dem ersten Heimsieg in der Bundesliga geworden. Doch es ging für die HSG vor 250 Fans in Simmern gut aus – geradeso.

Dritter Spieltag in der B-Juniorinnen-Bundesliga, erster Heimsieg für die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern: Das Team von Sasa Puljizovic schlug in Simmern vor 250 Zuschauern das Schlusslicht TSG Münster aus dem Taunus glücklich mit 24:23 (13:15) und verbesserte sich mit 4:2 Punkten auf Rang drei in der sechsköpfigen Staffel 5.







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