Mit dem Schlusslicht TSG Münster hatten die B-Mädels der HSG Kastellaun/Simmern richtig viel Mühe, fast wäre es nichts mit dem ersten Heimsieg in der Bundesliga geworden. Doch es ging für die HSG vor 250 Fans in Simmern gut aus – geradeso.
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Dritter Spieltag in der B-Juniorinnen-Bundesliga, erster Heimsieg für die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern: Das Team von Sasa Puljizovic schlug in Simmern vor 250 Zuschauern das Schlusslicht TSG Münster aus dem Taunus glücklich mit 24:23 (13:15) und verbesserte sich mit 4:2 Punkten auf Rang drei in der sechsköpfigen Staffel 5.