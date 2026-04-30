Wer steigt in die B-Juniorinnen-Bundesliga auf? Die Frage wird am Sonntag ab 10 Uhr in Kastellaun beantwortet. Gastgeber HSG hat im rheinland-pfälzischen Quali-Turnier gute Chancen auf den Einzug in die Bundesliga.
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Die Spannung steigt: Die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern kämpfen am Sonntag ab 10 Uhr um den Einzug in die B-Juniorinnen-Bundesliga (Jahrgang 2010/2011). Beim Qualifikationsturnier in der Kastellauner IGS-Halle treffen die Mädels von Sasa Puljizovic und Zdravko Guduras im Modus Jeder-gegen-jeden auf die RLP-Konkurrenten TV Engers, SG Zweibrücken und TV Nieder-Olm.