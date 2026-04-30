Qualifikation zur Bundesliga Kastellaun/Simmerner B-Mädels sind gerüstet Michael Bongard 30.04.2026, 08:00 Uhr

i Maya Bohn ist das größte Talent der HSG Kastellaun/Simmern, in ihrem Jahrgang steht sie im Kader des Deutschen Handballbunds. Am Sonntag (ab 10 Uhr) kämpft Kastellaun in eigener Halle um den Einzug in die B-Juniorinnen-Bundesliga. Katharina Nil

Wer steigt in die B-Juniorinnen-Bundesliga auf? Die Frage wird am Sonntag ab 10 Uhr in Kastellaun beantwortet. Gastgeber HSG hat im rheinland-pfälzischen Quali-Turnier gute Chancen auf den Einzug in die Bundesliga.

Die Spannung steigt: Die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern kämpfen am Sonntag ab 10 Uhr um den Einzug in die B-Juniorinnen-Bundesliga (Jahrgang 2010/2011). Beim Qualifikationsturnier in der Kastellauner IGS-Halle treffen die Mädels von Sasa Puljizovic und Zdravko Guduras im Modus Jeder-gegen-jeden auf die RLP-Konkurrenten TV Engers, SG Zweibrücken und TV Nieder-Olm.







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