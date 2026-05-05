Die HSG Kastellaun/Simmern hat einen weiteren bemerkenswerten Transfer gelandet: Mit Florian Hitzel schließt sich ein Mitglied der U16-Nationalmannschaft dem Männer-Regionalligisten aus dem Hunsrück an.
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Die HSG Kastellaun/Simmern hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste eines großen Talents gesichert: Der Tabellenvierte der Handball-Regionalliga Südwest hat den erst 16-jährigen Florian Hitzel vom HC Koblenz verpflichtet. Der Rechtsaußen zählt zu den Besten seines Jahrgangs in Deutschland und gehört dem Kader der U16-Nationalmannschaft an.