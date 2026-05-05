Florian Hitzel kommt Kastellaun/Simmern verpflichtet ein großes Talent Michael Bongard 05.05.2026, 11:15 Uhr

i Schnell, variabel im Wurf und eine "Tormaschine", wie Trainer Mirza Cehajic sagt: Der erst 16-jährige Rechtsaußen Florian Hitzel (am Ball) verstärkt den Männer-Regionalligisten HSG Kastellaun/Simmern. Hitzel kommt aus der B-Jugend des HC Koblenz. René Weiss

Die HSG Kastellaun/Simmern hat einen weiteren bemerkenswerten Transfer gelandet: Mit Florian Hitzel schließt sich ein Mitglied der U16-Nationalmannschaft dem Männer-Regionalligisten aus dem Hunsrück an.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste eines großen Talents gesichert: Der Tabellenvierte der Handball-Regionalliga Südwest hat den erst 16-jährigen Florian Hitzel vom HC Koblenz verpflichtet. Der Rechtsaußen zählt zu den Besten seines Jahrgangs in Deutschland und gehört dem Kader der U16-Nationalmannschaft an.







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