Die Saison in der Regionalliga ist beendet. Mit Homburg geht der Meister in die 3. Liga, absteigen müssen Saarlouis II und Nieder-Olm. Der Drittletzte Mülheim-Urmitz muss noch zittern (Ausgang 2. Liga). Kastellaun beendet die Runde auf Rang sechs.

Mit fünf Punkten Vorsprung auf Vize Vallendar hat der Meister TV Homburg die Saison in der Handball-Regionalliga Südwest beendet und kehrt direkt wieder in die 3. Liga zurück. Im letzten Spiel schlugen die Saarländer vor 400 Zuschauern die HSG Kastellaun/Simmern mit 37:28 (21:12). Kastellaun beendet die Runde als Sechster mit 27:25 Punkten.

„Unser Ziel lautete vor der Saison eine Platzierung zwischen Rang fünf und acht, jetzt sind wir Sechster geworden – und damit haben wir unser Saisonziel erreicht“, sagte HSG-Trainer Mirza Cehajic. Er bedankte sich vor allem bei den Kastellaun/Simmerner Fans, die mit einem Bus zum letzten Spiel angereist waren: „Unsere Zuschauer haben mehr Stimmung gemacht als die rund 400 Homburger.“

Cehajic glaubt an Mülheim-Urmitzer Klassenverbleib

Seine Mannschaft sah aber erwartungsgemäß wenig Land gegen die Homburger. „Wir haben eigentlich im ersten Durchgang ganz gut gespielt und uns Chancen erarbeitet, aber der Abschluss war zu schwach, eine Fast-Profimannschaft wie Homburg bestraft so etwas sofort“, sagte Cehajic zum 12:21-Pausenrückstand. In der zweiten Hälfte steigerte sich seine HSG und ließ den Rückstand nicht anwachsen. 16:16 lautete das Resultat der zweiten 30 Minuten. Vor allem der 17-jährige Torwart Moritz Brand zeigte in den letzten 20 Minuten eine starke Vorstellung.

Bis zum 11. Juni pausiert nun die HSG, dann bittet Cehajic zur dreimonatigen Vorbereitung auf die nächste Saison, die im September beginnt. Ob dann Mülheim-Urmitz noch zum Rheinland-Duell in den Hunsrück kommt? Mülheim-Urmitz beendete nach der Heimniederlage gegen die Südpfalz Tigers die Runde als Drittletzter und muss nun hoffen, dass die Eulen Ludwigshafen in der 2. Liga bleiben. Das entscheidet sich erst Anfang Juni, in der 2. Liga sind noch vier Spieltage. Ludwigshafen hat einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Mülheim muss nun bangen. „Ich denke, dass die Eulen drinbleiben und wir auch nächste Saison ein Derby gegen Mülheim haben“, glaubt Cehajic.

TV Homburg – HSG Kastellaun/Simmern 37:28 (21:12)

Kastellaun: Lahm, Brand – Faust, Rickus (2/1), Mallmann (1), Mühlbauer (2), M. Kötz (1) Mangold (7), Hassley (2), Stelter (1), Friedrich (4), Grethen (5/4), Röckendorf (3).