41:25-Sieg beim Aufsteiger Kastellaun/Simmern überrollt auch Rückkehrer Nieder-Olm Michael Bongard 13.09.2026, 09:56 Uhr

i Klarer Sieg im ersten Auswärtsspiel für die HSG Kastellaun/Simmern: Die HSG gewann bei Aufsteiger TV Nieder-Olm 41:25. HSG Kastellaun

Nächste klare Sache für die HSG Kastellaun/Simmern: Auch Aufsteiger TV Nieder-Olm zeigte man die Grenzen auf beim Auswärtssieg mit 16 Toren Differenz.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der Handball-Regionalliga auch in ihrem zweiten Spiel einen Kantersieg eingefahren: Nach dem 33:19 gegen Mundenheim gewann die HSG beim Aufsteiger TV Nieder-Olm 41:25 (21:12).16 Tore Differenz legten die Kastellauner zwischen sich und dem jungen Aufsteiger, vor dem HSG-Trainer Mirza Cehajic so viel Respekt hatte.







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