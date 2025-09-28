33:32 für die HSG Kastellaun/Simmern ringt Vallendar nieder 28.09.2025, 10:42 Uhr

i Der Moment nach der Schlusssirene: Die Kastellaun/Simmerner herzen ihren Tormann Luca Korbion (Zweiter von links), der sechs Sekunden vor Schluss den letzten Vallendarer Wurf parierte. Kastellaun/Simmern gewann das Rheinland-Duell mit 33:32. B&P Schmitt

Kastellaun/Simmern gegen Vallendar – das Rheinland-Duell verspricht immer Spannung und Dramatik. So war es auch diesmal in der Kastellauner IGS-Halle.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat den „Heimspiel-Fehlstart“ in der Handball-Regionalliga Südwest abgewendet: Nach den knappen Niederlagen daheim gegen Budenheim (32:33) und Dudenhofen (31:32) siegte Kastellaun/Simmern in der IGS-Halle ausgerechnet gegen den Vizemeister und Tabellenführer HV Vallendar beim 33:32 (16:17) mit einem Tor Unterschied.







