Kastellaun/Simmern gegen Vallendar – das Rheinland-Duell verspricht immer Spannung und Dramatik. So war es auch diesmal in der Kastellauner IGS-Halle.
Lesezeit 3 Minuten
Die HSG Kastellaun/Simmern hat den „Heimspiel-Fehlstart“ in der Handball-Regionalliga Südwest abgewendet: Nach den knappen Niederlagen daheim gegen Budenheim (32:33) und Dudenhofen (31:32) siegte Kastellaun/Simmern in der IGS-Halle ausgerechnet gegen den Vizemeister und Tabellenführer HV Vallendar beim 33:32 (16:17) mit einem Tor Unterschied.