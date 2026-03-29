Die HSG Kastellaun/Simmern hat zum ersten Mal überhaupt in Kaiserslautern beim TuS Dansenberg gewonnen. Trainer Mirza Cehajic war in Geberlaune – und spendierte gleich mehreren seiner Spieler ein Sonderlob.
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Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der Handball-Regionalliga Südwest mit 33:25 (16:13) beim nun Tabellenelften TuS Dansenberg in Kaiserslautern gewonnen. Mit dem fünften Saisonerfolg in der Fremde wurde die Auswärtsbilanz aufpoliert. Mit 28:16 Punkten hat die HSG Tabellenplatz vier gefestigt, drei Punkte bei nur noch vier Spieltagen beträgt der Vorsprung auf den Fünften Bingen.