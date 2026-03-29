33:25 in Dansenberg Kastellaun/Simmern poliert Auswärtsbilanz auf Michael Bongard 29.03.2026, 09:36 Uhr

i Kein Grund zum Aufregen: Luca Gewehr feierte sein Saisondebüt im Kastellaun/Simmerner Regionalliga-Team und traf dreimal beim klaren 33:25-Auswärtssieg der HSG in Kaiserslautern-Dansenberg. Dennis Irmiter

Die HSG Kastellaun/Simmern hat zum ersten Mal überhaupt in Kaiserslautern beim TuS Dansenberg gewonnen. Trainer Mirza Cehajic war in Geberlaune – und spendierte gleich mehreren seiner Spieler ein Sonderlob.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der Handball-Regionalliga Südwest mit 33:25 (16:13) beim nun Tabellenelften TuS Dansenberg in Kaiserslautern gewonnen. Mit dem fünften Saisonerfolg in der Fremde wurde die Auswärtsbilanz aufpoliert. Mit 28:16 Punkten hat die HSG Tabellenplatz vier gefestigt, drei Punkte bei nur noch vier Spieltagen beträgt der Vorsprung auf den Fünften Bingen.







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