Die HSG Kastellaun/Simmern rutscht im Klassement in der Handball-Regionalliga Südwest immer weiter ab. Nach der fünften Niederlage in Folge ist die HSG nur noch Sechster, bei den Sportfreunden Budenheim verloren die Kastellaun/Simmerner 27:32 (10:14).

Für die Budenheimer um den Kastellauner Patrick Hess (fehlte verletzt) und den Horbrucher Martin Schieke (fehlte gesperrt) war der Sieg gegen Kastellaun überlebenswichtig im Abstiegskampf. Man sprang zwar mit nun 22:26 Punkten auf Rang acht, aber der momentan erste Abstiegsplatz zwölf ist nur zwei Punkte entfernt, wenn der Drittletzte Offenbach (12.) gegen Schlusslicht Nieder-Olm gewinnt. Noch zwei Spieltage stehen an, aus dem Quintett Budenheim, Südpfalz Tigers, Saulheim, Mülheim-Urmitz und Offenbach wird es einen Klub treffen.

Nur 3 Tore in 19 Minuten: HSG steht am Anfang neben sich

Den Budenheimer merkte man den Siegzwang an, sie gaben von der ersten Minuten an Vollgas. Das galt vor allem für Sören Dübal, der mit vier Toren nach Gang (!) binnen fünf Minuten aus einem 3:2 für Budenheim ein 7:2 machte (14.). Nach 19 Minuten stand es gar 10:3 für die Sportfreunde gegen völlig neben sich stehende Kastellauner. „Wir haben den Anfang komplett verschlafen, drei Tore in den ersten 20 Minuten sagt alles, davon waren noch zwei Siebenmeter“, klagte Kastellauns Trainer Mirza Cehajic: „Unsere Fehler hat Budenheim konsequent bestraft, sie hatten mehr Energie, mehr Wille.“

Für 15 Minuten hatte seine HSG auch die richtige Einstellung, denn binnen einer Viertelstunde machte Kastellaun den 3:10-Rückstand fast wett. Nach 34 Minuten stand es aus Gäste-Sicht nur noch 14:15. Ein kurzes Aufbäumen, denn Budenheim um Rückraum-Ass Stefan Corazolla (neun Treffer) zog schnell wieder auf 22:16 davon (41.), am Ende trennten beide Teams beim 32:27 fünf Tore. „Gut, dass wir in der Hinrunde so stark gepunktet haben, ansonsten müssten wir auch noch zittern“, meinte Cehajic: „Wir können wegen der Ausfälle seit zwei, drei Monaten nur noch in Kleingruppen trainieren, das macht sich eben bemerkbar.“

Sportfreunde Budenheim – HSG Kastellaun/Simmern 32:27 (14:10)

Kastellaun: Korbion, Lahm, Brand – Faust, Rickus (2), Mallmann, Mühlbauer (3), M. Kötz, Mangold (7), Hassley (4), Friedrich (2), Grethen (9/4), Röckendorf.

Nächste Aufgabe für Kastellaun: am Samstag (19.30 Uhr) in Kastellaun gegen Saulheim.