33:19 gegen Mundenheim Kastellaun/Simmern legt einen Traumstart hin Michael Bongard 06.09.2026, 21:54 Uhr

i Jona Conrath (rotes Trikot) legte ein starkes Debüt hin nach seinem Wechsel von der HSG Hunsrück: Das neue Rückraum-Ass traf sechsmal beim 33:19-Heimsieg der HSG Kastellaun/Simmern vor 250 Zuschauern in Simmern gegen die VTV Mundenheim. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern hat einen furiosen Saisonauftakt in der Regionalliga hingelegt: Nach sieben Minuten führte die HSG in Simmern schon mit 8:1 gegen Mundenheim – und gewann am Ende mit 33:19.

Mit Verspätung (die Partie in Bingen am ersten Spieltag wurde auf den 21. November verlegt) ist die HSG Kastellaun/Simmern in die neue Saison der Handball-Regionalliga Südwest eingestiegen. Der Auftakt gegen die VTV Mundenheim vor 250 Zuschauern in Simmern ließ vermuten, dass die Hunsrücker den Start gar nicht abwarten konnten, so furios legten sie beim 33:19-Heimsieg los.







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