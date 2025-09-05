Für viele Kenner der Oberliga der Frauen ist klar: Es gibt in der am Samstag beginnenden Saison nur zwei Titelkandidaten. Den TV Welling – und die HSG Kastellaun/Simmern.

Die HSG Kastellaun/Simmern startet am Samstag (19.30 Uhr) in der Kastellauner IGS-Halle mit einem Heimspiel gegen den HSC Schweich in die Saison der Handball-Oberliga der Frauen. Neben dem TV Welling zählen die HSG-Frauen zum kleinen Kreis der Titelanwärter.

Es ist die vierte Saison für Sasa Puljizovic als Trainer der Kastellaun/Simmernerinnen. Nach Platz vier, drei und dem geteilten zweiten Platz in der Vorsaison mit Welling hätte Puljizovic nichts dagegen, wenn es so weiter und wieder einen Platz nach oben geht. Aber er sagt auch: „Um am Ende Erster zu werden, müssen wir uns alle im Verein noch mehr bemühen. Wir brauchen mehr Struktur und feste Ziele.“

Schon am zweiten Spieltag geht es nach Welling

Seiner Mannschaft stellt er ein gutes Zeugnis aus: „Die Mädels trainieren sehr fleißig, wir machen jedes Jahr Fortschritte. Wir haben eine gute Mischung aus vielen jungen Spielerinnen, aber auch die ein oder andere erfahrene Akteurin.“ Die Vorbereitung verlief gut – und Kastellaun muss auch direkt da sein. „Schweich ist direkt ein unangenehmer Gegner“, sagt Puljizovic: „Und nächsten Samstag geht es schon nach Welling, sie sind für mich auch der absolute Favorit.“

Puljizovis HSG ist gut aufgestellt. Abgänge gab es keine, auch keine externen Zugänge. Allerdings sind Milica Grbic und Dzenana Jogic wieder fit, sie waren wegen Ellbogen-Verletzungen den Großteil der vergangenen Saison ausgefallen. Auch Torfrau Georgiana Martin-Stoleru ist weiter an Bord – genau wie alle anderen Stützen in Puljizovics Team. Verläuft alles in normalen Bahnen für die HSG, wird es ein Zweikampf um die Rheinlandmeisterschaft mit dem TV Wellung werden.