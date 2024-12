Pflichtsieg gegen Rhein-Nette Kastellaun/Simmern II verbessert Lage im Abstiegskampf 08.12.2024, 20:24 Uhr

i Leon Michel, der zuletzt wegen Schulterproblemen fehlte, zeigte gegen Rhein-Nette Andernach eine gute Leistung auf Linksaußen und überwand beim 30:24-Heimsieg seiner HSG Kastellaun/Simmern II den Gäste-Keeper Jan Stitz viermal. B&P Schmitt

Gegen Schlusslicht Rhein-Nette hat in dieser Saison jeder Oberligist gewonnen. Als „Letzter“ erledigte die HSG Kastellaun/Simmern II die Pflichtaufgabe gegen die Andernacher.

Im Tabellenkeller der Handball-Oberliga hat die HSG Kastellaun/Simmern II am letzten Hinrundenspieltag einen Pflichtsieg eingefahren. Gegen das punktlose Schlusslicht HSV Rhein-Nette Andernach gewann die HSG-Reserve in Kastellaun mit 30:24 (15:9).Die Situation im Tabellenkeller ist eng – und auch wegen diverser Punktabzüge wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls (neben Kastellaun II bekommen auch Bendorf und Welling am Saisonende einen ...

