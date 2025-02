HSG Hunsrück gewinnt auch Kastellaun/Simmern II schlägt die Mannschaft der Stunde 16.02.2025, 14:44 Uhr

i Jubel bei der HSG Kastellaun/Simmern II nach dem 36:30-Heimerfolg gegen den Vierten Mülheim-Urmitz II. Der Klassenverbleib in der Oberliga ist damit so gut wie geschafft. HSG Kastellaun

Der HSG Hunsrück fehlt zur Meisterschaft in der Oberliga nicht mehr viel, das gleiche gilt für die HSG Kastellaun/Simmern II, denn der Klassenverbleib ist nach einem überraschenden Heimsieg fast in trockenen Tüchern.

Heimsiege für die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II am 17. und sechstletzten Spieltag in der Handball-Oberliga:HSG Hunsrück – TuS Weibern 32:19 (12:12). Tabellenführer HSG Hunsrück legte einen kuriosen Auftritt gegen den nun Drittletzten Weibern hin, denn in Kleinich stand es nach 35 Minuten 15:15, 25 Minuten später beim Abpfiff aber 32:19 für die Irmenach/Gösenrother.

