Nur drei von sechs Partien finden am ersten Spieltag in der Handball-Oberliga statt, auch die Partie von Meister HSG Hunsrück gegen den HC Koblenz wurde verlegt auf den 28. November. Der Irmenach/Gösenrother Lokalrivale HSG Kastellaun/Simmern II greift dagegen am Sonntag (17.15 Uhr) ins Geschehen mit dem Auswärtsspiel beim TuS Daun ein.

Auch in dieser Saison muss die HSG Kastellaun/Simmern wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls ein letztes Mal mit Punktabzügen leben. Die Oberliga-Frauen bekommen einen Zähler abgezogen – und die Oberliga-Männer zwei Punkte. Weil die Regionalliga-Erste der HSG nicht auf Rheinland-Ebene spielt, bleibt sie von einem Punktabzug verschont. Max Wetstein, Trainer von Kastellaun II, sagt: „Nicht nur wegen des Punktabzugs wollen wir möglichst früh anfangen, Punkte zu sammeln, auch um mit Selbstvertrauen durch die Saison zu gehen.“

Derby gegen Hunsrück schon am 28. September

In der Vorsaison wurde seine HSG-Reserve Neunter, jetzt darf es aus Wetsteins Sicht ruhig ein paar Plätze höher gehen: „Wittlich und der HC Koblenz werden genau wie die HSG Hunsrück stark sein, danach ist alles möglich. Wir haben das Potenzial, um uns danach einzuordnen. In der vergangenen Saison waren Verletzungen das große Thema, wenn wir davon verschont bleiben, kann es eine gute Runde werden.“ Mit Moritz Schneiders, Philipp Hassley, Luke Marten Hild oder David Ponstein kehren einige Langzeitverletzte zurück, zudem kommt Linkshänder Lewin Rickus aus dem Regionalliga-Team „runter“. Das Derby gegen die HSG Hunsrück findet bereits am 28. September in Kastellaun statt. Die Oberliga hat sich kaum verändert: Bendorf und Rhein-Nette sind abgestiegen, Vallendar II und Weibern kamen aus der Verbandsliga hoch. Am Sonntag in Daun erwartet Wetstein eine enge Angelegenheit wie in der Vorsaison (29:29 in Kastellaun, in Daun gewannen die Eifeler 27:26).